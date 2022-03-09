EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Почему РФ воздержалась от участия в заседании суда ООН, рассказали в МИД

Мир

РФ воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированном властями Украины, из-за абсурдности иска Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Почему РФ воздержалась от участия в заседании суда ООН, рассказали в МИД

Кроме того, по её словам, Москве не дали достаточного количества времени, чтобы сформировать ответную позицию по рассматриваемому делу, передаёт РИА Новости.

"В связи с очевидной абсурдностью украинского иска, явной нехваткой отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям безопасности было решено воздержаться от участия в заседании суда", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что сотрудники посольства РФ в Нидерландах направили письмо с объяснением своей позиции. Помимо этого, дипломаты попросили удалить дело из списка суда в Гааге.

Ранее Международный суд ООН начал слушания по иску Киева. Власти Украины потребовали принять меры для прекращения спецоперации РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон мария захарова
Sberbank
Новости
В Москве отреставрируют стелу "Покорителям космоса"
Зеленский потребовал, чтобы Запад как можно быстрее передал самолёты Украине
В Вашингтоне признали, что санкции против РФ — выстрел себе в ногу
РФ потребовала от США разъяснить деятельность биолабораторий на Украине
На Украине рассказали о создании первой в мире IT-армии
Почему РФ воздержалась от участия в заседании суда ООН, рассказали в МИД
Жители России атаковали Instagram Джо Байдена
Врач перечислила продукты, из-за которых повышается тревожность
Айза Долматова забрала детей и улетела из России
Джо Байден привел страну к катастрофе
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Ирина Шлионская Роботы с женской внешностью внушают больше доверия Ирина Шлионская Любовь Степушова Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Последние материалы
Психолог рассказала, как защититься от пассивной агрессии
Коллективная оборона НАТО — это фикция в войне с Россией
В Вашингтоне признали, что санкции против РФ — выстрел себе в ногу
РФ потребовала от США разъяснить деятельность биолабораторий на Украине
На Украине рассказали о создании первой в мире IT-армии
Как поддерживать чистоту кишечника: несколько простых правил от врачей
Почему РФ воздержалась от участия в заседании суда ООН, рассказали в МИД
Жители России атаковали Instagram Джо Байдена
Врач перечислила продукты, из-за которых повышается тревожность
Айза Долматова забрала детей и улетела из России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников