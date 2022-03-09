Почему РФ воздержалась от участия в заседании суда ООН, рассказали в МИД

РФ воздержалась от участия в заседании Международного суда ООН в Гааге, инициированном властями Украины, из-за абсурдности иска Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, по её словам, Москве не дали достаточного количества времени, чтобы сформировать ответную позицию по рассматриваемому делу, передаёт РИА Новости.

"В связи с очевидной абсурдностью украинского иска, явной нехваткой отведённого России времени для формирования ответной позиции, а также по соображениям безопасности было решено воздержаться от участия в заседании суда", — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что сотрудники посольства РФ в Нидерландах направили письмо с объяснением своей позиции. Помимо этого, дипломаты попросили удалить дело из списка суда в Гааге.

Ранее Международный суд ООН начал слушания по иску Киева. Власти Украины потребовали принять меры для прекращения спецоперации РФ.

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