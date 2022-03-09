Захарова предупредила о риске ядерных провокаций со стороны Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские военные контролируют Чернобыльскую и Запорожскую АЭС для недопущения ядерных провокаций со стороны Украины.

По её словам, риски провокаций сегодня действительно существуют. Она также пояснила, что украинские и российские военнослужащие совместно следят за обстановкой на атомных электростанциях, передаёт РИА Новости. Радиационный форм остаётся в норме.

"В ходе спецоперации ВС РФ установили контроль над Чернобыльской и Запорожской АЭС и прилегающими к ним территориями", — сказала Захарова.

Дипломат считает, что украинские националистические и другие террористические формирования, а также иностранные наёмники могут заниматься планированием провокаций с использованием ядерной энергетики.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что ВСУ в ночь на 4 марта собирались обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на Запорожской АЭС.

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