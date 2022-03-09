В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело на основании возможной разработки биооружия на Украине. Об этом рассказали представители СК РФ.

По информации пресс-службы СК, правоохранители постоянно находят данные, которые свидетельствуют о создании биооружия в американских исследовательских центрах на территории Украины. Как подчеркнули в ведомстве, таким образом США могли нарушить Конвенцию о биологическом и токсинном оружии. По мнению правоохранителей, волнения Вашингтона из-за потенциального контроля армии РФ над подобными лабораториями вызывают подозрения.

"Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей", — объяснили в СК, передаёт РИА Новости.

Ранее биолог Игорь Никулин в разговоре с Pravda.Ru оценил опасность биологических центров США на Украине.

"Там изучают особенности генетики славян и проводят работы по усилению патогенности. То есть создают биологическое оружие следующего поколения, которое должно быть этнически специфичным, что, допустим, славяне от него умирают, а англосаксы — нет", — сказал военный эксперт.

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