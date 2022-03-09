EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине

Мир

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело на основании возможной разработки биооружия на Украине. Об этом рассказали представители СК РФ.

В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине

По информации пресс-службы СК, правоохранители постоянно находят данные, которые свидетельствуют о создании биооружия в американских исследовательских центрах на территории Украины. Как подчеркнули в ведомстве, таким образом США могли нарушить Конвенцию о биологическом и токсинном оружии. По мнению правоохранителей, волнения Вашингтона из-за потенциального контроля армии РФ над подобными лабораториями вызывают подозрения.

"Положения указанной конвенции устанавливают обязательства государств ни при каких обстоятельствах не разрабатывать микробиологические или другие биологические агенты или токсины, которые не предназначены для профилактических, защитных или других мирных целей", — объяснили в СК, передаёт РИА Новости.

Ранее биолог Игорь Никулин в разговоре с Pravda.Ru оценил опасность биологических центров США на Украине.

"Там изучают особенности генетики славян и проводят работы по усилению патогенности. То есть создают биологическое оружие следующего поколения, которое должно быть этнически специфичным, что, допустим, славяне от него умирают, а англосаксы — нет", — сказал военный эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Умное" бактериологическое оружие, что оно несет человеку? Смотрите наш видеорепортаж.
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина игорь никулин уголовное дело александр бастрыкин
Sberbank
Новости
Секретные биолаборатории много лет убивали украинцев
В России заведут уголовное дело о создании биооружия США на Украине
Никуда не денутся: KFC и Burger King продолжат работу в России, уверен омбудсмен
Минфин Франции: энергетический кризис по жёсткости сравним с событиями 1973 года
Президент РФ подписал закон о новом этапе амнистии капиталов
Новорождённого ребёнка нашли в сумке на автостоянке в Москве
Кадыров: десятки тысяч чеченцев хотят участвовать в спецоперации на Украине
Политолог Перенджиев рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине
Военный эксперт оценил опасность биолабораторий США на Украине
Сильнейший взрыв раздался на юго-западе Луганска
Популярное
Авто
Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке

Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.

Быстро переобулись: Toyota и Lexus остаются на российском рынке
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Румыния заявила, что истребитель МиГ-21 был сбит украинской зенитной ракетой
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Политика. Новости и аналитика
Симоньян разоблачила Зеленского: он не в Киеве
Любовь Степушова Почему ЕС не поддержит эмбарго США на поставки газа и нефти из России Любовь Степушова Ирина Шлионская Ужастики возбуждают в мозгу центры удовольствия, а реальные страхи — наоборот Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Данилов попросил у НАТО оружие для закрытия неба над Украиной
Мир. Новости мира
Кадыров высмеял санкции, которые Япония ввела против него: запретили аниме
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Экономика и бизнес
Степашин о том, почему Россия не прекращает поставки нефти и газа в страны НАТО
Последние материалы
Политолог Перенджиев рассказал о сроках окончания спецоперации на Украине
Военный эксперт оценил опасность биолабораторий США на Украине
Сильнейший взрыв раздался на юго-западе Луганска
Парад санкций против России наносит удар по Европе, считает Володин
Финансовый аналитик Беляев оценил изменения ЦБ РФ на операции с валютой
Диетолог рассказала о главных ошибках во время поста
Европа представила план REPower EU по полному отказу от углеводородов из России
Вместо доллара: Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физлиц
Бастрыкин поручил завести дело по факту подготовки ВСУ к нападению на Донбасс
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников