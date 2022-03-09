Минфин Франции: энергетический кризис по жёсткости сравним с событиями 1973 года

Руководитель Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что текущая ситуация на энергетическом рынке напоминает по жёсткости и интенсивности нефтяной кризис 1973 года.

На конференции по энергетической автономии и экологическому переходу политик назвал мировую ситуацию с ценами на нефть и газ критической.

"Не будет преувеличением сказать, что этот энергетический кризис 2022 года сравним по интенсивности, по жёсткости с нефтяным кризисом 1973 года", — цитирует главу французского Минфина РИА Новости.

Из-за тяжёлой геополитической ситуации мировые цены на нефть продолжают расти. Так, стоимость нефти марки Brent 8 марта превысила отметку в 125 долларов за баррель впервые с 2012 года.

Цена фьючерсов на газ к закрытию торгов во вторник опустилась до 2330 долларов за тысячу кубометров после скачка выше 3300 долларов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен