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Автор Юлия Миленина

В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"

Мир

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва сожалеет из-за развязанной "тотальной экономической войны" Евросоюза против РФ.

В МИД сожалеют о развязанной Евросоюзом "тотальной экономической войне"

Он напомнил, что с конца февраля в отношении России поэтапно ввели четыре пакета экономических и секторальных санкций.

"Рестрикции предусматривают широкие ограничения в финансовой, технологической, авиационной и космической сферах", — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Биричевский предупредил, что в ЕС продолжают звучать призывы к новым ограничительным мерам против РФ. По его мнению, такая политика Запада опирается на логику, которая "полностью оторвана от действительности". Дипломат подчеркнул: санкции ЕС являются нелегитимными, они подрывают устои международного права и противоречат интересам самого Евросоюза.

Как пояснил Биричевский, санкционное давление на Россию контрпродуктивно, особенно в условиях мировой экономической нестабильности, вызванной пандемией COVID-19.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы евросоюз дмитрий биричевский
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