Компания PepsiCo решила приостановить реализацию своих напитков в РФ на фоне событий на Украине.
"Учитывая ужасные события, происходящие в Украине, мы объявляем о приостановке продажи Пепси-Колы и наших …напитков в России, включая 7up и Mirinda", — говорится в сообщении компании.
Также сообщается о приостановке капвложений в рекламную деятельность в РФ.
Вместе с тем в компании заявили о продолжении продаж других своих продуктов в РФ, в том числе молока, молочных продуктов и детского питания.
"Продолжая работу, мы также будем продолжать обеспечивать средствами к существованию 20 тыс. наших российских сотрудников и 40 тыс. российских сельхозработников в нашей цепочке поставок", — отмечается в сообщении.
В компании заявили также о приостановке деятельности на Украине в целях обеспечения безопасности своих сотрудников.
Ранее компания McDonald's заявила о приостановке работы всех своих ресторанов в РФ.
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