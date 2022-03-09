Украинский госконцерн "Укроборонпром" назначил награду в размере одного миллиона долларов за угон российского самолёта.
Об этом сообщил Давид Арахамия, глава парламентской фракции "Слуга народа". Член украинской делегации переговорщиков с Россией добавил также, что тот, кто "захватит" вертолёт, может рассчитывать на премию в $500 тысяч.
В охоте на летающую военную технику, по его словам, могут участвовать не только украинцы, но и российские военные.
Как написал "переговорщик в кепочке" в своём "Фейсбук", последним, если они того захотят, помимо денег дадут ещё и "гражданство свободной страны".
Поддерживая призыв Арахамии, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко уточнил, что "отбитую у врага технику не нужно вносить в декларацию о доходах, поскольку военные трофеи налогом не облагаются".
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Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.