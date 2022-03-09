Власти Великобритании рассматривают возможность добывать газ, используя метод фрекинга — гидравлического разрыва пласта, чтобы снизить "энергозависимость" от России. На подобные работы сам же Лондон ввёл мораторий два года назад.
Рассмотреть возможность снова разрешить метод фрекинга предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Премьер-министр хочет, чтобы его министры ещё раз рассмотрели вопрос о том, может ли гидроразрыв пласта, в отношении которого уже более двух лет действует "мораторий", помочь диверсифицировать энергоснабжение страны", — пишет британское издание Daily Telegraph.
Этот метод добычи голубого топлива запретили в 2019 году из-за опасений высокой сейсмической активности. Он подразумевает гидроразрыв пласта.
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