Пентагон раскритиковал предложение Польши передать самолёты Украине

В Пентагоне США заявили, что передача боевых самолётов Украине Польшей — личное дело Варшавы, однако, логистические решения вызывают "обеспокоенность". Речь идёт об использовании аэродрома НАТО в Германии.

Перспектива отправки истребителей МиГ-29 с базы США и НАТО в Пентагоне считают не лучшим решением.

"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", — цитирует заявление пресс-секретаря американского минобороны Джона Кирби РИА Новости.

Ранее польские власти предложили передать Украине самолёты через военную базу альянса "Рамштайн", которая располагается на территории Германии.

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