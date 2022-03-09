В Пентагоне США заявили, что передача боевых самолётов Украине Польшей — личное дело Варшавы, однако, логистические решения вызывают "обеспокоенность". Речь идёт об использовании аэродрома НАТО в Германии.
Перспектива отправки истребителей МиГ-29 с базы США и НАТО в Пентагоне считают не лучшим решением.
"Мы продолжим консультации с Польшей и нашими союзниками по НАТО об этой проблеме и о логистических сложностях, которые она представляет, но мы не считаем предложение Польши разумным", — цитирует заявление пресс-секретаря американского минобороны Джона Кирби РИА Новости.
Ранее польские власти предложили передать Украине самолёты через военную базу альянса "Рамштайн", которая располагается на территории Германии.
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Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.
Компания Toyota, являющаяся крупнейшим мировым производителем автомобилей, возвращается на российский рынок. С момента заявления о том, что Toyota и Lexus покидают Россию, не прошло и недели.