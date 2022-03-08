Платить не им: спикеры парламентов стран Балтии поддержали заявку Украины в ЕС

Председатели парламентов Латвии, Литвы и Эстонии заявили о поддержке вступления Украины в Евросоюз.

"Мы приветствуем официальную заявку Украины на вступление в Европейский Союз в качестве полноправного члена", — цитирует заявление "Интерфакс".

"Быстрый ответ на заявку Украины на членство в Европейском Союзе будет также означать поддержку собственной жизнеспособности, безопасности и стабильности Европейского Союза", — подчеркнули спикеры.

Они призвали руководителей своих стран и других государств Евросоюза "предпринять практические шаги для предоставления Украине членства в ЕС".

Напомним, Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.

Заявку на вступление в ЕС поддержали ряд восточно- и центральноевропейских государств.

Однако накануне появилась информация, что ряд стран Евросоюза, среди которых ФРГ и Нидерланды, выступают против того, чтобы на этой неделе предоставить Украине статус кандидата на вступление.

Эти страны сначала хотят, чтобы исполнительное ведомство ЕС высказало свое мнение о степени готовности Украины к членству в союзе.

Очевидно, что наибольшую долю расходов в случае вступления Украины в Евросоюз будут нести самые богатые государства этого объединения. В связи с чем их отношение к этой идее достаточно осторожное.