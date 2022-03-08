В Австралии потребовали от Китая осудить Россию

Министр обороны Австралии Питер Даттон назвал "глубоко тревожными" сообщения о помощи России со стороны Huawei. Ссылки при этом довольно невнятные — согласно неким докладам, которые якобы поступают из Китая, Huawei помогает стабилизировать российскую интернет-сеть, подвергшуюся хакерским атакам.

Правда, на красноречии австралийского министра обороны сия невнятица не сказалась. Он обвинил Россию и Китай в создании "нечестивого союза". И заявил, что Китай может помочь прекратить конфликт на Украине, если перестанет отказываться осуждать Россию и раскритикует помощь Huawei.

"Фактически сегодня мы видим сообщения о том, что Huawei, китайская телекоммуникационная компания, оказывает поддержку России, чтобы поддерживать их интернет в рабочем состоянии", — сказал австралийский министр обороны.

По словам Даттона, доклады "вызывают глубокую озабоченность", поскольку "каждая другая ответственная страна в мире ищет способы ввести санкции и прекратить торговлю с Россией".

Стоит заметить, что ранее США, а вслед за ними и ряд других государств, ввели санкции против Huawei. Что, разумеется, негативно отразилось на положении этой компании на глобальном рынке.

Кроме того, стоит отметить, что отношения между Австралией и Китаем остаются достаточно напряжёнными последние несколько лет. Китай ввёл ряд ограничений на импорт товаров из Австралии, поскольку власти этой страны в своё время поддержали ограничительные меры, которые вводил против китайских компаний и экспорта предыдущий президент США Дональд Трамп.