Депутат Верховной рады открыл "сафари" на Поклонскую

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, которая приехала в Херсонскую область, чтобы раздать жителям гуманитарную помощь.

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