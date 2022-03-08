Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко объявил об открытии "сафари" и призвал задержать заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую, которая приехала в Херсонскую область, чтобы раздать жителям гуманитарную помощь.
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Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил желание приобрести замок Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Ранее сообщалось, что Примадонна с детьми отправилась за рубеж.