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Автор Игорь Рябов

Генсек НАТО Столтенберг назвал цель Североатлантического альянса на Украине

Мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пытается не допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за её пределы и распространился на другие государства.

По его словам, ответственность НАТО состоит в предотвращении эскалации и обеспечении нераспространения конфликта за пределы Украины.

Он напомнил, что Североатлантический альянс усилил военное присутствие в восточной Европе.

"Чтобы в России не было какого-либо недопонимания… У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — сообщил он.

Ранее Столтенберг объявил, что НАТО увеличит поставки оружия на Украину и развернёт свои боевые части в Европе. Он добавил, что речь идёт о тысячах военнослужащих.

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