Генсек НАТО Столтенберг назвал цель Североатлантического альянса на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс пытается не допустить, чтобы конфликт на Украине вышел за её пределы и распространился на другие государства.

По его словам, ответственность НАТО состоит в предотвращении эскалации и обеспечении нераспространения конфликта за пределы Украины.

Он напомнил, что Североатлантический альянс усилил военное присутствие в восточной Европе.

"Чтобы в России не было какого-либо недопонимания… У нас 130 самолетов находятся в состоянии повышенной готовности. Более 200 кораблей от крайнего севера и до Средиземного моря. Тысячи дополнительных военнослужащих", — сообщил он.

Ранее Столтенберг объявил, что НАТО увеличит поставки оружия на Украину и развернёт свои боевые части в Европе. Он добавил, что речь идёт о тысячах военнослужащих.

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