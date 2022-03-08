Трасс: последствия санкций против РФ окажутся чувствительными для британцев

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что экономические последствия антироссийских санкций окажутся чувствительными для британцев.

По словам главы МИД, санкции против РФ приведут к экономическим издержкам для британцев. В частности, могут вырасти счета за электричество и подорожать некоторые товары и услуги.

"Но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются. И это также не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха. Потому что, как мы знаем, если Путин не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела", — сказала Трасс на выступлении в парламенте.

Ранее глава британского МИД призналась, что Великобритания финансово помогает Украине, "чтобы причинить боль России".

В ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине Запад ввёл санкции против России. В "чёрном списке" оказались крупные российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канаду и другие страны закрыли небо для самолётов российских авиакомпаний. Госкомпаниям РФ затруднили привлечение иностранного капитала. Кроме того, под санкции попали поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

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