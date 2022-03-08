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Автор Игорь Рябов

Трасс: последствия санкций против РФ окажутся чувствительными для британцев

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что экономические последствия антироссийских санкций окажутся чувствительными для британцев.

Трасс: последствия санкций против РФ окажутся чувствительными для британцев

По словам главы МИД, санкции против РФ приведут к экономическим издержкам для британцев. В частности, могут вырасти счета за электричество и подорожать некоторые товары и услуги.

"Но эти издержки ничто по сравнению с издержками для народа Украины от этого ужасного варварства, с которым они сталкиваются. И это также не идет ни в какое сравнение с ценой того, что будет, если позволить Путину добиться успеха. Потому что, как мы знаем, если Путин не проиграет в Украине, его амбициям не будет предела", — сказала Трасс на выступлении в парламенте.

Ранее глава британского МИД призналась, что Великобритания финансово помогает Украине, "чтобы причинить боль России".

В ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине Запад ввёл санкции против России. В "чёрном списке" оказались крупные российские банки, в том числе Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канаду и другие страны закрыли небо для самолётов российских авиакомпаний. Госкомпаниям РФ затруднили привлечение иностранного капитала. Кроме того, под санкции попали поставки высокотехнологичной продукции в Россию.

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