Алексей Муратов: Запущен обратный счётчик жизни Зеленского

Судя по настрою западных кураторов Зеленского, они запустили обратный счётчик его жизни, считает Алексей Муратов, лидер общественного движения "Донецкая республика".

Почему — он объясняет в статье, опубликованной "Политнавигатором".

Руководитель исполкома ОД напоминает, что незадолго до начала российской спецоперации рейтинг действующего президента Украины "пробил дно", американо-британские кураторы, не скрываясь, делали ставку на Петра Порошенко, тогда как население страны назвало Зеленского "разочарованием 2021 года".

И вдруг Запад начал искусственно "подтягивать" президентский рейтинг, представляя его "лучшим в истории" и "народным героем".

"Сейчас, когда бандеровский хаос достиг своего апогея, из Зе сделали героя неонацистской Украины", — констатирует Муратов и уточняет: "исходя из демократической логики, хороший герой — мёртвый герой. Поэтому шестого президента Украины его сюзерены готовят на заклание. Так сказать, пытаются слепить подобие образа Бандеры, о котором будут писать в газетах, журналах и школьных учебниках".

Общественник, в качестве подтверждения своего видения ситуации приводит факт, который, на его взгляд, как раз и намекает на намерение Америки "убрать" Зеленского:

Энтони Блинкен заявил, что у Украины уже есть план "непрерывности власти" на случай, если президент будет убит.

По версии Муратова, этим "сакральным убийством" народ Незалежной хотят подтолкнуть к войне, которая будет "местью за павшего героя".

Претендент на "свято место" уже есть

Алексей Муратов уверен, что на освободившееся после "героической гибели" Зеленского президентское кресло кураторы с Запада посадят спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Согласно Конституции Украины, в случае смерти президента, его полномочия переходят к председателю парламента страны.