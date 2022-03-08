Литва вооружается - в оружейных магазинах небывалый ажиотаж

С начала российской спецоперации на Украине в магазины Литвы стекаются покупатели оружия: продажи выросли в восемь раз, а заявки на получение лицензий на оружие удвоились.

В тирах также отмечается значительное увеличение числа клиентов, желающих освежить свои навыки или научиться стрелять.

Продажи выросли для всех категорий оружия, но наибольший спрос наблюдается на пистолеты и полуавтоматическое оружие, которое также может быть использовано в военных ситуациях. Некоторые магазины сообщили, что за неделю продали столько же пистолетов, сколько за весь прошлый год.

Владельцы магазинов говорят, что большинство клиентов уже имеют дома оружие и приходят за вторым "стволом", поэтому имеют четкое представление о том, чего они хотят.

Многие магазины сообщают, что у них закончилось снаряжение военного образца, такое как приборы ночного и тепловизионного видения, бронежилеты и тактическая одежда. Литовская ассоциация оборонной промышленности и безопасности заявила, что большая часть этих товаров была куплена для отправки на Украину в качестве частной военной помощи.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

В магазинах пистолеты стоят около €600, а полуавтоматические винтовки — около €2000. Подержанное оружие продается в Интернете за полцены.

Полиция Литвы выдает лицензии с 21 года — на охотничье оружие, с 23-х лет — на любое другое.

Количество оружия, которым можно владеть, не ограничено.

В начале 2022 года около 92 000 человек имели лицензии на оружие в стране с населением 2,7 миллиона человек. У них было чуть более 181 000 единиц оружия.