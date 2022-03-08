С начала российской спецоперации на Украине в магазины Литвы стекаются покупатели оружия: продажи выросли в восемь раз, а заявки на получение лицензий на оружие удвоились.
В тирах также отмечается значительное увеличение числа клиентов, желающих освежить свои навыки или научиться стрелять.
Продажи выросли для всех категорий оружия, но наибольший спрос наблюдается на пистолеты и полуавтоматическое оружие, которое также может быть использовано в военных ситуациях. Некоторые магазины сообщили, что за неделю продали столько же пистолетов, сколько за весь прошлый год.
Владельцы магазинов говорят, что большинство клиентов уже имеют дома оружие и приходят за вторым "стволом", поэтому имеют четкое представление о том, чего они хотят.
Многие магазины сообщают, что у них закончилось снаряжение военного образца, такое как приборы ночного и тепловизионного видения, бронежилеты и тактическая одежда. Литовская ассоциация оборонной промышленности и безопасности заявила, что большая часть этих товаров была куплена для отправки на Украину в качестве частной военной помощи.
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