EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС

Мир

Украина настаивает, чтобы её заявка на членство в ЕС была рассмотрена индивидуально, а не вместе с имеющими такие же цели Молдавией и Грузией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует украинская газета "Европейская правда".

Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС

"При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что Киев признателен Грузии и Молдавии за гуманитарную помощь, но ждёт от них солидарности и в других вопросах, таких как противодействие России.

Кулеба отметил, что на данный момент ни Молдавия, ни Грузия не поддержали новые антироссийские санкции, разработанные ЕС.

"Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе", — заявил глава украинского МИД.

Заявка на вступление Украины в ЕС была подписана Владимиром Зеленским 28 февраля, Молдавия и Грузия направили свои заявки 3 марта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина подала заявку на вступление в ЕС. Зеленский выразил надежду, что «война продлится недолго»
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы грузия украина евросоюз молдавия дмитрий кулеба владимир зеленский
Sberbank
Новости
Турчак предложил национализировать компании, которые отказываются работать в РФ
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС
Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной
Бизнесмен Пригожин прокомментировал санкции Новой Зеландии против него
Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать, "пока не поздно"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Последние материалы
Замок Пугачёвой и Галкина собирается купить Андрей Разин: "Открытое предложение"
Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС
Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной
Бизнесмен Пригожин прокомментировал санкции Новой Зеландии против него
Зеленский готов остановить транзит газа в Европу
Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников