Украина требует индивидуального подхода при рассмотрении её заявки в ЕС

Украина настаивает, чтобы её заявка на членство в ЕС была рассмотрена индивидуально, а не вместе с имеющими такие же цели Молдавией и Грузией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, которого цитирует украинская газета "Европейская правда".

"При всем уважении к нашим грузинским и молдавским партнерам, подача Молдавией и Грузией заявок на членство в ЕС именно сейчас выглядит как попытка прицепить свои два вагона к скоростному украинскому поезду, который движется в Брюссель. Заявка Украины на ускоренное получение членства в ЕС должна рассматриваться отдельно от заявок Грузии и Молдовы", — сказал Кулеба.

Кулеба добавил, что Киев признателен Грузии и Молдавии за гуманитарную помощь, но ждёт от них солидарности и в других вопросах, таких как противодействие России.

Кулеба отметил, что на данный момент ни Молдавия, ни Грузия не поддержали новые антироссийские санкции, разработанные ЕС.

"Такая позиция не отвечает партнерским отношениям Украины, Грузии и Молдовы в рамках "Ассоциированного трио" и ярко иллюстрирует неготовность Тбилиси и Кишинева стать реальным контрибьютором безопасности в Европе", — заявил глава украинского МИД.

Заявка на вступление Украины в ЕС была подписана Владимиром Зеленским 28 февраля, Молдавия и Грузия направили свои заявки 3 марта.

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