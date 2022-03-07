EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной

Мир

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, его страна и её партнёры не желают, чтобы украинский конфликт распространился на их собственные страны, поэтому выступают против закрытия неба над Украиной.

Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной

"Мы говорили по поводу бесполётной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это её расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", — сказал Блинкен во время посещения Латвии. Слова госсекретаря США приводит РИА Новости.

При этом Блинкен сообщил, что ждёт одобрения Конгрессом выделения финансовой помощи Украине на 10 миллиардов долларов.

Госсекретарь уточнил, что эти миллиарды долларов будут переданы Киеву на "помощь Украине в области безопасности, гуманитарную помощь и дальнейшие усилия по укреплению восточного фланга НАТО".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении к западным партнёрам попросил "очистить небо" над Украиной силами Запада, или же предоставить Киеву для этой цели военную авиацию и средства ПВО.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Осыпают сотнями миллионами долларов. Пентагон: США продолжат оказание военной помощи Украине
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина энтони блинкен владимир зеленский
Sberbank
Новости
Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной
Бизнесмен Пригожин прокомментировал санкции Новой Зеландии против него
Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Австралия требует от Китая "прервать ледяное молчание"
На Украине сообщили о заочном аресте Баскова: "Вы совершили преступление"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать, "пока не поздно"
Любовь Степушова Зеленский готов остановить транзит газа в Европу Любовь Степушова Ирина Шлионская Социальная изоляция может привести к потере зубов Ирина Шлионская Юрий Носовский "Постимся постом приятным, угодным Богу…" Юрий Носовский
Мир. Новости мира
Секретарь СНБО Украины обратился к жителям РФ: "Мы придём на вашу землю"
Мир. Новости мира
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Последние материалы
Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной
Бизнесмен Пригожин прокомментировал санкции Новой Зеландии против него
Зеленский готов остановить транзит газа в Европу
Bloomberg: ФРГ и Нидерланды выступили против членства Украины в ЕС
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался
Прогноз для Испании: завтра электричество будет стоить €544,98 за МВтч
РХБЗ России: из-за лабораторий на Украине заболеваемость корью выросла в 100 раз
Минобороны: Киеву плевать на гуманитарную обстановку, ему нужны живые щиты
В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе
Австралия требует от Китая "прервать ледяное молчание"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников