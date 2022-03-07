Блинкен отклонил просьбу Киева по "очистке неба" над Украиной

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, его страна и её партнёры не желают, чтобы украинский конфликт распространился на их собственные страны, поэтому выступают против закрытия неба над Украиной.

"Мы говорили по поводу бесполётной зоны ранее, и для ясности повторю, что все наши усилия нацелены на скорейшее окончание этой войны, этих страданий. Чего мы не хотим, так это её расширения, расширения на наши страны, нашу собственную территорию", — сказал Блинкен во время посещения Латвии. Слова госсекретаря США приводит РИА Новости.

При этом Блинкен сообщил, что ждёт одобрения Конгрессом выделения финансовой помощи Украине на 10 миллиардов долларов.

Госсекретарь уточнил, что эти миллиарды долларов будут переданы Киеву на "помощь Украине в области безопасности, гуманитарную помощь и дальнейшие усилия по укреплению восточного фланга НАТО".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своём видеообращении к западным партнёрам попросил "очистить небо" над Украиной силами Запада, или же предоставить Киеву для этой цели военную авиацию и средства ПВО.

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