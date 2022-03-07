Бизнесмен Пригожин прокомментировал санкции Новой Зеландии против него

Новая Зеландия ввела санкции против петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и ряда других россиян. Журналисты попросили предпринимателя прокомментировать это решение, в то время как сам коммерсант предостерег соотечественников от санкций от пингвинов Антарктиды.

Пригожин отметил, что и санкции, адресованные стране, и санкции в отношении частных лиц помогают развивать производство и полезны для государства. Бизнесмен отметил самый страшные санкции, а его мнением пресс-служба компании "Конкорд" поделилась в соцсети.

"Но самые ужасные санкции — австралийские. Для некоторых настоящий бич. Те, кто в своих фантазиях мечтали вступить в половой контакт с кенгуру, никогда этого уже не сделают. Что касается Новозеландских санкций, то у меня нет ответа на этот вопрос", — пояснил Пригожин.

Предприниматель добавил, что от санкций США россияне, максимум, не попадут в Диснейленд и на могилу Мэрилин Монро, Европы — не смогут вывозить деньги из России и "полировать ногти в Монте-Карло", а Канады — не отведают на завтра блинчики с кленовым сиропом. В заключение Евгений Пригожин заявил, что последний удар по всем россиянам будет, когда придут санкции от пингвинов Антарктиды.