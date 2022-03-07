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Автор Евгения Васильева

В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему ФРГ отказались ужесточать антироссийские ограничения через поставки энергоносителей. По словам немецкого лидера, Европа не может обойтись без ресурсов со стороны РФ.

В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе

"Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций", — заявил Шольц, слова которого цитирует РИА Новости.

Как подчеркнул руководитель Германии, только российские поставки позволят Европе не пострадать от энергетического кризиса. Также экономическое сотрудничество с Москвой необходимо для нормальной повседневной жизни граждан, заключил политик.

Ранее бывший президент нашей страны Дмитрий Медведев "похвалил" европейских чиновников за "дальновидность". По мнению российского политика, газ подорожал до исторической отметки в 3 900 долларов за тысячу кубометров из-за остановки российско-немецкого проекта "Северный поток-2".

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Газ в Европе впервые в истории превысил $3 300 и продолжает расти
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы россия европа германия олаф шольц северный поток-2 дмитрий медведев
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