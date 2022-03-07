В Германии признали, что пострадают из-за антироссийских санкций в энергосекторе

Канцлер Германии Олаф Шольц объяснил, почему ФРГ отказались ужесточать антироссийские ограничения через поставки энергоносителей. По словам немецкого лидера, Европа не может обойтись без ресурсов со стороны РФ.

"Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе. Европа намеренно вывела поставки энергоносителей из России из-под санкций", — заявил Шольц, слова которого цитирует РИА Новости.

Как подчеркнул руководитель Германии, только российские поставки позволят Европе не пострадать от энергетического кризиса. Также экономическое сотрудничество с Москвой необходимо для нормальной повседневной жизни граждан, заключил политик.

Ранее бывший президент нашей страны Дмитрий Медведев "похвалил" европейских чиновников за "дальновидность". По мнению российского политика, газ подорожал до исторической отметки в 3 900 долларов за тысячу кубометров из-за остановки российско-немецкого проекта "Северный поток-2".

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