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Автор Евгения Васильева

В Bloomberg назвали цели новых санкций против России

Мир

Западные лидеры сообщили, что закончили документ о новых антироссийских санкциях. Также стало известно, какие сферы европейские политики ограничат на этот раз.

В Bloomberg назвали цели новых санкций против России

"Правительства европейских стран близки к завершению подготовки нового пакета санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и судов, расширение списка лиц под санкциями, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", — рассказали источники Bloomberg.

Вместе с этим собеседник назвал дату объявления сформулированных мер. По информации издания, новый пакет санкций введут, скорее всего, во вторник, восьмого марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад объявить против России дополнительные ограничения. Только так можно прекратить военную спецоперацию Москвы, подчеркнул политик.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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