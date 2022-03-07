Венгрия позволила НАТО разместить войска в республике

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан подписал указ, согласно которому военно-политический блок НАТО может обеспечить военное присутствие на западе страны. Также премьер-министр разрешил поставку оружия через республику.

По информации агентства Reuters, венгерский лидер позволил альянсу размещать на территории своей страны войска, а также осуществлять военную логистику через республику. Однако в документе указали на запрет поставок оружия на Украину.

Ранее в New York Times выяснили, что за неделю Штаты и НАТО доставили ВСУ более 17 тысяч единиц противотанкового оборудования. Также журналисты отметили: политики действовали через границы Польши и Румынии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен