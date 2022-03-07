Захарова анонсировала контакт глав МИД РФ и Украины в Турции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в четверг, 10 марта, на Анталийском дипломатическом форуме пройдут переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

"В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу", — заявила российский дипломат, слова которой цитирует РИА Новости.

Ранее член украинской делегации по переговорам с российской стороной Михаил Подоляк заявил в своём Telegram-канале, что третий раунд беседы состоится в понедельник, седьмого марта, в 17:00. Известно, что представители Москвы уже находятся на месте, где пройдёт мероприятие, в Беловежской пуще.

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