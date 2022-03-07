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Автор Ольга Лебедева

Украина снова сорвала эвакуацию людей по гуманитарным коридорам

Мир

Вице-премьер Украины Ирина Верешук назвала "неприемлемыми" предложенные Россией гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

Украина снова сорвала эвакуацию людей по гуманитарным коридорам

Ранее Минобороны РФ предложило эвакуировать жителей украинских городов гуманитарными коридорами в Россию и Белоруссию. И установило режим тишины, чтобы люди смогли покинуть опасную зону.

"Наши люди не поедут из Иванкова, Дымера, Вышгорода [в Киевской области], из Киева в Белоруссию, чтобы потом лететь в Россию самолетами, — заявила Верещук. — Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров".

Чем именно маршруты не устроили чиновников, она не пояснила.

Напомним, сегодня, 7 марта, вооруженные силы России объявили о временном прекращении огня с 10: 00 по местному времени и открытии гуманитарных коридоров на территории Украины — в городах Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

В ведомстве отметили, что эта мера была принята с учетом "катастрофической гуманитарной ситуации и ее резкого обострения" в указанных городах, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

Параллельно российская сторона уведомила об открытии гуманитарных коридоров на Украине ООН, организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международный Комитет Красного Креста совместно с "другими международными организациями через все имеющиеся информационные ресурсы, в том числе СМИ".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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