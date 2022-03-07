Украина снова сорвала эвакуацию людей по гуманитарным коридорам

Вице-премьер Украины Ирина Верешук назвала "неприемлемыми" предложенные Россией гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения.

Ранее Минобороны РФ предложило эвакуировать жителей украинских городов гуманитарными коридорами в Россию и Белоруссию. И установило режим тишины, чтобы люди смогли покинуть опасную зону.

"Наши люди не поедут из Иванкова, Дымера, Вышгорода [в Киевской области], из Киева в Белоруссию, чтобы потом лететь в Россию самолетами, — заявила Верещук. — Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров".

Чем именно маршруты не устроили чиновников, она не пояснила.

Напомним, сегодня, 7 марта, вооруженные силы России объявили о временном прекращении огня с 10: 00 по местному времени и открытии гуманитарных коридоров на территории Украины — в городах Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.

В ведомстве отметили, что эта мера была принята с учетом "катастрофической гуманитарной ситуации и ее резкого обострения" в указанных городах, а также по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.

Параллельно российская сторона уведомила об открытии гуманитарных коридоров на Украине ООН, организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Международный Комитет Красного Креста совместно с "другими международными организациями через все имеющиеся информационные ресурсы, в том числе СМИ".