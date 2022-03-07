NYT: Зеленскому дали оборудование для зашифрованной связи с США

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому предоставили американское оборудование для зашифрованной связи с США. Об этом пишет New York Times.

По информации издания, с помощью этой техники глава Украины общается с американским лидером Джо Байденом. В статье подчёркивается: недавно политики на протяжении 35 минут обсуждали, что могут сделать Штаты для Киева, не вступая в конфликт.

"Президент Украины Зеленский перемещается с зашифрованным коммуникационным оборудованием, предоставленным американцами, которое может обеспечить ему безопасный разговор с Байденом", — сказано в материале.

Ранее украинский лидер во время пресс-конференции сообщил, что сомневается в мощности НАТО, так как альянс не может остановить спецоперацию РФ на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Он призвал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.

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