NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия

США и Североатлантический альянс меньше чем за неделю перебросили на Украину свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия, пишет New York Times.

По информации издания, среди поставленной техники также имеются комплексы Javelin. В материале сказано, что Штаты и НАТО отправляют оборудование через границы Польши и Румынии.

"Технику выгружают с больших военных грузовых самолётов и доставляют по суше в Киев и другие крупные города", — сообщает NYT.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ по решению главы государства Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России ранее призывал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединяться со своими семьями.

В Минобороны РФ уже неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры.

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