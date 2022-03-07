EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия

Мир

США и Североатлантический альянс меньше чем за неделю перебросили на Украину свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия, пишет New York Times.

NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия

По информации издания, среди поставленной техники также имеются комплексы Javelin. В материале сказано, что Штаты и НАТО отправляют оборудование через границы Польши и Румынии.

"Технику выгружают с больших военных грузовых самолётов и доставляют по суше в Киев и другие крупные города", — сообщает NYT.

С 24 февраля Вооружённые силы РФ по решению главы государства Владимира Путина проводят специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Президент России ранее призывал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие, чтобы получить возможность воссоединяться со своими семьями.

В Минобороны РФ уже неоднократно подчёркивали, что удары наносятся исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина атакует Донбасс оружием массового поражения
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато украина
Sberbank
Новости
NYT: Зеленскому дали оборудование для зашифрованной связи с США
Из Мариуполя пытаются бежать националисты. ВСУ в городе не осталось
NYT: США и НАТО передали Украине свыше 17 тысяч единиц противотанкового оружия
В Китае оценили схожесть ситуации в Тайване и на Украине
Солдат ВСУ сдал Зеленского: «Калибры» в Виннице уничтожили военную базу
Евросоюз обсуждает усиление санкций против РФ, заявили во Франции
Всего один: что осталось в Instagram исчезнувшего Ивана Урганта
Хирург рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать хруст в коленях
Евросоюз ежедневно платит России больше 90 миллиардов рублей за газ
Пасечник: почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся пункты взяты в кольцо
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны

Президент разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях.

Путин распорядился за два дня определить "недружественные" страны
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Мир. Новости мира
Байден пожалел, что Путин вторгся в Россию
Политика. Новости и аналитика
"У вас хватает вообще совести?" — европейцы в ужасе от украинских беженцев
Политика. Новости и аналитика
Кадыров объяснил Зеленскому, что нужно сделать, "пока не поздно"
Ирина Шлионская Люди склонны верить учёным, даже если те городят чепуху Ирина Шлионская Любовь Степушова Почему Украина не объявила России войну Любовь Степушова Усам Оздемиров На санкционную войну надо отвечать жёстко Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Аналитик Потавин рассказал, что делать с долларом: продавать или под матрас?
Мир. Новости мира
WP: Трамп предложил "навесить" китайские флаги на истребители США и бомбить РФ
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Мир. Новости мира
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Последние материалы
Солдат ВСУ сдал Зеленского: «Калибры» в Виннице уничтожили военную базу
Всего один: что осталось в Instagram исчезнувшего Ивана Урганта
Евросоюз обсуждает усиление санкций против РФ, заявили во Франции
Хирург рассказал, в каких случаях нельзя игнорировать хруст в коленях
Евросоюз ежедневно платит России больше 90 миллиардов рублей за газ
Пасечник: почти вся территория ЛНР освобождена, оставшиеся пункты взяты в кольцо
ВСУ предупредили о прогрессе в поставках оружия Украине: "Врага ждёт сюрприз"
Global Times: в Китае обвинили США в жажде крови на Украине
Toyota отзывает своих сотрудников из России обратно в Японию
Люди склонны верить учёным, даже если те городят чепуху
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников