Граждане РФ сталкиваются с травлей в Германии, заявили в МИД: "Идёт демонизация"

Директор третьего Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Олег Тяпкин заявил, что российские граждане сталкиваются с травлей и оскорблениями на территории ФРГ.

По его словам, в Германии развернули "массированную кампанию по демонизации России", передаёт РИА Новости.

"Фиксируются случаи немотивированных оскорблений граждан РФ и русскоязычных соотечественников. По сути, идёт широкомасштабная травля всего русского", — подчеркнул дипломат.

Ранее председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель сообщал о тревожных сообщениях, которые поступают от жителей России, находящихся на территории Германии. Против россиян, отметил политик, начинаются гонения, они опасаются, что это превратится в массовое явление.

Гемпель также добавил, что русские немцы, владеющие торговыми точками в ФРГ, сталкиваются с негативным отношением на фоне проведения специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен