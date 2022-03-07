В Германии опасаются суровой зимы в случае прекращения поставок газа из РФ

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что следующая зима будет суровой для жителей Германии, если прекратятся поставки газа и угля из России.

По его словам, весной и летом существенных проблем не возникнет. Однако, согласно прогнозу экспертов, к следующей зиме ФРГ столкнётся со сложностями, передаёт ZDF.

"Мы хорошо переживём весну и лето. Но я всё ещё беспокоюсь о следующей зиме", — сказал Хабек.

Он добавил, что в текущих условиях специалисты из Германии изучают, будет ли полезна более длительная эксплуатация немецких атомных электростанций.

"Из того, что мы видим, пользы не будет. Нужно постепенно отказываться от ядерной энергии", - подчеркнул политик.

Ранее замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заявлял: Берлин не в силах производить высокотехнологичные продукты без нефти и газа, поэтому властям ФРГ Москва необходима в качестве надёжного поставщика ресурсов.

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