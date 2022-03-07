Канадцы высмеяли США за план поставок нефти из Венесуэлы: "Мы заменим Россию"

Канадские власти раскритиковали планы США поставлять в Штаты нефть из Каракаса. Как заявили министр энергетики канадской провинции Альберта Соня Сэвидж и премьер-министр региона Джейсон Кенни, их страна полностью сможет "заменить Россию" на топливном рынке.

Канадские политики считают, что Венесуэла не в состоянии покрыть потребности США в чёрном золоте.

"США хотят заменить российские баррели на венесуэльские? Такое нарочно не придумаешь: суровое время требует суровых решений. Напоминание о безрассудстве энергетической политики последнего десятилетия. Канада с третьими по величине запасами могла бы снабжать США и мир", — заявили представители Канады в Twitter.

Канадские политики подчеркнули, что могли поставлять США 1 миллион баррелей в день. Однако уточнили, что для этого необходимо разблокировать трубопровода Keystone XL на границе Канады и Америки.

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