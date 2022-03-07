Зеленский вспомнил о Боге и пригрозил России "судным днём"

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил Россию, что "прощения за то, что происходит с его страной, не будет — вместо этого будет судный день".

Последнее видео заявление Зеленского появилось в воскресенье вечером после того, как его войсками была сорвана операция по эвакуации 200 000 человек из осажденного Мариуполя. Которой, к слову, не допустили украинские ВСУ. Но президент Незалежной, видимо, предпочитает об этом не знать. И привычно обвиняет во всех бедах своей страны Россию:

"Мы не простим разрушенные дома. Мы не простим ракету, которую наша ПВО сбила сегодня над Охматдытом. И более пятисот других таких ракет, которые поразили нашу землю в Украине, наш народ, наших детей. Мы не простим разрушение нашей инфраструктуры. Мы не простим. <…> И Бог не простит. Не сегодня. Не завтра. Никогда. И вместо прощения будет судный день".

Вот только свидетельства тех, кто, в отличие от находящегося неизвестно где Зеленского, являются невольными и бесправными участниками трагических событий в том же самом Мариуполе, говорят об обратном. Например:

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