Китай вывез большую часть граждан с Украины — посольство КНР

Посольство Китая на Украине сообщило, что в срочном порядке вывозит своих граждан с территории Незалежной. Как подчеркнули в дипмиссии, что к утру понедельника, большая часть соотечественников покинули страну.

"К настоящему моменту большинство находившихся на Украине китайских соотечественников эвакуированы", — цитирует сообщение посольства РИА Новости.

В дипмиссии пояснили, что напряжённость на территории Украины "нарастает" и призвали всех граждан Китая попытаться самостоятельно покинуть страну.

Ранее в КНР сообщали, что в Незалежной находятся более шести тысяч граждан КНР.

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