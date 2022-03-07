Мощный взрыв прогремел в Луганске: предположительно, горит нефтебаза

В понедельник, 7 марта, в Луганске прогремел мощный взрыв. Как сообщают очевидцы, после ЧП начался пожар на нефтебазе.

По информации РИА Новости, взрыв раздался в 6:55 по местному времени. Граждане, проживающие в центре города, хорошо слышали его.

Они отмечают, что сразу же после взрыва нефтебаза загорелась, над Луганском протянулся огромный шлейф дыма.

Власти Луганска и специалисты экстренных служб ещё не комментировали случившееся. Обстоятельства ЧП уточняются.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Через несколько дней, 24 февраля, он принял решение начать специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Глава государства подчёркивал, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет на киевском режиме. Он также призывал представителей ВСУ добровольно сдавать оружие.

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