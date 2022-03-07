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Автор Екатерина Широкова

В Европарламенте припомнили НАТО Сербию: "Выбросили в корзину нормы права"

Мир

Депутат Европарламента от Франции Андреа Котарак заявил, что первыми, кто "выбросил к корзину" нормы международного права были сами НАТО. Он припомнил Североатлантическому альянсу войну в Сербии.

Кроме того, Котарак заявил, что и про вторжение США и их союзников в Ирак, ещё никто не забыл.

"Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО. В Сербии, когда они приняли решение напасть, даже несмотря на мнение Совета безопасности", — цитирует евродепутата "Известия".

Как подчеркнул европарламентарий, НАТО стоить вспомнить все вторжения и бомбардировки, прежде чем обвинять Россию в агрессии на фоне спецоперации на Украине.

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