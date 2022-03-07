Блинкен: есть план, кем и как заменить Зеленского, если его убьют

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который на минувшей неделе совершал поездку по странам Восточной Европы, в большом интервью американскому каналу CBS News, рассказал, что "у украинского правительства есть планы по обеспечению преемственности" на случай, если действующий глава государства Владимир Зеленский будет убит.

Подробностей чиновник Госдепа не раскрыл, заявив лишь, что "Зеленский и его кабинет — воплощение этих невероятно храбрых украинских людей”.

Напомним, что на текущий момент точной информации о его местонахождении нет:

сам он в многочисленных "видеообращениях" утверждает, что остаётся в Киеве,

"информированные" люди же заявляют, что Зеленский страну покинул и сейчас "прячется" в американском посольстве в Варшаве.

Но как бы там ни было на самом деле, в США уже разработан план "поддержки правительства Украины в изгнании", аналогичный тому, который был разработан для лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в 2019 году.

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