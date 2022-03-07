Конгресс США намерен запретить закупку нефти из РФ в Штаты: первый шаг к ВТО

Законодатели в палате представителей Конгресса США рассматривают варианты внесения законопроекта о запрете поставок российской нефти в Штаты. Как заявила спикер палаты Нэнси Пелоси, это "первый шаг" к закрытию доступа России к Всемирной торговой организации.

Как подчеркнула спикер, этот законопроект может способствовать "полной изоляции" российской стороны от мировой экономики.

"Введение запрета на импорт российской нефти и энергоносителей в США, отмену нормальных торговых отношений с Россией и Белоруссией и принятие первого шага с целью отмены доступа России к Всемирной торговой организации (ВТО)", — цитирует письмо Пелоси ТАСС.

По мимо этого речь идёт и возможном "повышения тарифов на российский импорт".

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