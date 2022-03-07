Япония присвоила России третий уровень опасности из возможных четырёх

В МИД Японии заявили, что присваивают третий уровень опасности всей территории России из-за ситуации на Украине. По сообщению ведомства, всего уровней четыре.

Третий уровень означает, что МИД выпустил рекомендации для граждан Японии, к примеру, следует воздержаться от поездок в Россию.

Как пояснили в ведомстве, связано это с проблемами в авиасообщении. Согласно информации МИД, в России сейчас находятся 2,4 тысячи японцев, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе в Токио заявили, что четвёртый уровень опасности присвоен приграничным зонам России с Украиной, что означает немедленный отъезд граждан страны с этих территорий.

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