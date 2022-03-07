Pleinchamp: из-за санкционной войны с Россией, Европа может остаться голодной

Французские аналитики заявили, что из-за санкционной войны против России, страна может перестать поставлять азотные удобрения для использования в сельском хозяйстве. Как подсчитали эксперты, на долю российского рынка приходится 25% импорта в европейские страны.

Кроме того, российская сторона — крупнейший поставщик голубого топлива и аммиака в Европу. Это два основных компонента для подобного рода удобрений.

"На Россию и Украину вместе приходится 30% мирового экспорта пшеницы. При отсутствии бассейна Чёрного моря для экспорта до июля на мировом рынке не будет 14 млн тонн пшеницы. Проблема продовольственной безопасности актуальна для многих стран-импортёров, которые должны покрывать свои потребности, обращаясь к другим источникам", — пишет французское издание Pleinchamp.

По словам экспертов, странам придётся корректировать сферу сельского хозяйства из-за возможного прекращения поставок удобрений, чтобы не остаться "голодными". Как подчеркнули аналитики, вероятно, нужно будет рассмотреть культуры для посадки, которые менее "требовательны к азоту".

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