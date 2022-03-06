Жители Колымы поддержали спецоперацию армии РФ по защите Донбасса

На Колыме прошел автопробег в поддержку спецоперации армии РФ по защите Донбасса. Как рассказала "Магаданская правда", акцию инициировала Федерация бокса Магаданской области. По улицам северного города проехали десятки автомобилей.
Участники акции, с которыми поговорило издание, рассказывали, что считают поддержку российской армии сейчас задачей каждого гражданина.
Пользователи, публиковавшие в соцсетях видео с магаданской акции, рассказывали, что многие шахтеры из Донбасса стали работать на Крайнем Севере после переворота на Украине, как раньше их отцы и деды.
"Самая горячая поддержка Донбасса, спецоперации, президента из самого холодного региона страны — Колымы. Шахтеры Донбасса уже несколько лет каждый промсезон добывают здесь золото. Как и их родители при Советах. С распадом Союза, горняки уехали в родной Донбасс. С переворотом на Украине дети и внуки вернулись работать на Крайний Север", — написал один из участников.
Издание "Магаданская правда" также рассказало истории переселенцев из Донбасса, приехавших жить и работать на север после майдана. Со страниц газеты дончане, поселившиеся в области, рассказывают, что им и их близким пришлось пережить с 2014 года и сообщают, что с трепетом следят за ходом спецоперации по освобождению своей родины.
Акции под девизом "Своих не бросаем" проходят по всей стране. Автомобилисты выстраиваются в колонны, украшенные флагами и символом спецоперации Z, также граждане собирают гуманитарную помощь и подарки для женщин и детей из ДНР и ЛНР и помогают обустраиваться беженцам, приезжающим в РФ.
Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.