Жители Колымы поддержали спецоперацию армии РФ по защите Донбасса

На Колыме прошел автопробег в поддержку спецоперации армии РФ по защите Донбасса. Как рассказала "Магаданская правда", акцию инициировала Федерация бокса Магаданской области. По улицам северного города проехали десятки автомобилей.

Жители Колымы поддержали спецоперацию армии РФ по защите Донбасса

Участники акции, с которыми поговорило издание, рассказывали, что считают поддержку российской армии сейчас задачей каждого гражданина.

Пользователи, публиковавшие в соцсетях видео с магаданской акции, рассказывали, что многие шахтеры из Донбасса стали работать на Крайнем Севере после переворота на Украине, как раньше их отцы и деды.

"Самая горячая поддержка Донбасса, спецоперации, президента из самого холодного региона страны — Колымы. Шахтеры Донбасса уже несколько лет каждый промсезон добывают здесь золото. Как и их родители при Советах. С распадом Союза, горняки уехали в родной Донбасс. С переворотом на Украине дети и внуки вернулись работать на Крайний Север", — написал один из участников.

Издание "Магаданская правда" также рассказало истории переселенцев из Донбасса, приехавших жить и работать на север после майдана. Со страниц газеты дончане, поселившиеся в области, рассказывают, что им и их близким пришлось пережить с 2014 года и сообщают, что с трепетом следят за ходом спецоперации по освобождению своей родины.

Истории переселенцев из Донбасса. ВКонтанте

Акции под девизом "Своих не бросаем" проходят по всей стране. Автомобилисты выстраиваются в колонны, украшенные флагами и символом спецоперации Z, также граждане собирают гуманитарную помощь и подарки для женщин и детей из ДНР и ЛНР и помогают обустраиваться беженцам, приезжающим в РФ.