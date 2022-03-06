В Кремле рассказали подробности телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Информация об этом появилась на официальном сайте российского лидера.
Известно, что Владимир Путин проинформировал своего коллегу о том, что обстрел Запорожской АЭС был устроен украинскими радикалами. В настоящий момент, по словам президента России, ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование этой АЭС.
Также Владимир Путин в разговоре с Макроном отметил, что ВС РФ контролируют и Чернобыльскую АЭС, чтобы не допустить возможности организации ещё одной провокации.
Также он сказал, что не против встречи в формате МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии)-Россия-Украина. При этом Путин заявил, что она должна проходить не в Чернобыле, а в формате видеоконференции или в третьей стране.
В воскресенье, 6 марта, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Глава российского государства рассказал коллеге о ходе спецоперации на Украине.
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