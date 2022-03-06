Беженка рассказала о жизни в ЛНР до проведения Россией спецоперации

Ирина Виличко из пункта временного размещения беженцев с Донбасса в Волгоградской области рассказала о жизни в ЛНР до того, как Россия начала проводить спецоперацию на Украине.

Беженка рассказала о жизни в ЛНР до проведения Россией спецоперации

Женщина бежала из ЛНР в 2014 году вместе с семьей, находясь на седьмом месяце беременности. Этот день, по ее словам, она не сможет забыть никогда.

"Дети на детской площадке играют, на качелях. И когда уже начали обстреливать вот эту часть, взрывы, мой ребенок просто с качелей на ходу прыгает. Идем, пробираемся между мусорками, а у меня пузо вот такое. Муж в одной стороне, с перепугу оторвались друг от друга. Мне орет — ложись на пузо. На какое пузо? Мне уже рожать", — вспоминает Ирина.

Беженка жалеет, что не смогла вывезти детей раньше.

"Неспокойно. Мы каждый день как на пороховой бочке", — отметила она.

Также женщина выражает благодарность военным и россиянам за поддержку жителей Донбасса.

"Мы надеемся, что это все закончится и больше не затронет ни вас, ни нас", — отметила Виличко.

Напомним, что спецоперация по защите населения Донбасса и ЛНР от неонацизма и угрозы со стороны Запада началась 24 февраля.