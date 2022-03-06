В Кремле рассказали о переговорах Путина и Эрдогана по Украине

В воскресенье, 6 марта, состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Глава российского государства рассказал коллеге о ходе спецоперации на Украине.

По словам Путина, спецоперация идёт по плану, а ВС РФ прилагают все усилия для сохранения жизни мирных жителей, нанося высокоточные удары по военной инфраструктуре. Также Эрдогану было сказано о жестокости неонацистов, которые удерживают мирных жителей для создания "живого щита" и продолжают обстреливать Донбасс.

В сообщении Кремля говорится о готовности продолжать диалог с Украиной для урегулирования конфликта, но подчеркнуто, что попытки затянуть переговорный процесс не будут иметь перспектив.

"Приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", — заявляют в Кремле.

Отношения России и Турции

Также Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили двусторонние отношения. Президент России выразил готовность содействовать эвакуации граждан Турции из зоны боевых действий.

Стороны заявили о настрое на взаимовыгодное сотрудничество в торгово-экономической сфере и договорились поддерживать контакты на всех уровнях.

"Характерно, что Реджеп Тайип Эрдоган дал критическую оценку набирающей обороты в ряде западных государств оголтелой кампании по дискриминации русской культуры и ее деятелей", — говорится в сообщении.