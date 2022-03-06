Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку во время интервью. Отвечая на вопросы американского историка Хизер Кокс Ричардсон, политик заявил:
"Как мы докатились до того, что Путин решил вторгнуться в Россию? Ничего подобного не было со времен Второй мировой войны".
Вероятно, президент США перепутал названия стран и хотел сказать об Украине. 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны.
В США называют спецоперацию России на Украине "вторжением". Американские власти после начала спецоперации ввели в отношении РФ ряд санкций.
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Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.
Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.