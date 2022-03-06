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Автор Екатерина Широкова

Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры

Мир

Гуманитарные коридоры из Волновахи и Мариуполя вновь организуют этим утром, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По его словам, украинским властям стоит отдать приказ о разблокировке выходов.

Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры

Как подчеркнул представитель ДНР, гумкоридоры организуют с пяти утра.

"Мы надеемся, что всё-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населённых пунктов, дадут своим подчинённым команду, чтобы они разблокировали выход из населённых пунктов и гражданское население могло покинуть данные населённые пункты", — пояснил Басурин в эфире "Россия 24".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление члена украинской делегации на переговорах Украины и России, руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давида Арахамия о том, что гуманитарный коридор планируют организовать в Харькове.

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