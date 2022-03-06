Джонсон заявил, что у него "есть план" по Украине из шести пунктов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него "есть план" действий по Украине. По сообщению офиса Даунинг-стрит, он намерен его изложить на следующей неделе лидерам европейских стран.

Что конкретно за план "созрел" у Джонсона, в ведомстве не сообщили. Но уточнили, что состоит он из шести пунктов.

"Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно информации, в понедельник Джонсон намерен провести встречу в Лондоне с представителями следующих государств:

Канады,

Нидерландов.

Во вторник дипломатический визит намечен из:

Чехии,

Венгрии,

Польши,

Словакии.

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