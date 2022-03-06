EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины
Происходящее на Украине является именно нацизмом
В Татарстане учителя проигнорировали ребёнка с сотрясением мозга и раной рта
Джонсон заявил, что у него "есть план" по Украине из шести пунктов
Солдат ВСУ рассказал, почему сложил оружие: "Потери большие, командир бросил"
Россияне начали получать спам-звонки с призывом о помощи: повышают тревожность
Грузия и Украина окончательно рассорились из-за антироссийских санкций
Автор Екатерина Широкова

Джонсон заявил, что у него "есть план" по Украине из шести пунктов

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у него "есть план" действий по Украине. По сообщению офиса Даунинг-стрит, он намерен его изложить на следующей неделе лидерам европейских стран.

Что конкретно за план "созрел" у Джонсона, в ведомстве не сообщили. Но уточнили, что состоит он из шести пунктов.

"Премьер-министр скажет лидерам, что для того, чтобы Путин не смог реализовать свои амбиции, международное сообщество должно объединиться в соответствии с планом действий из шести пунктов", — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно информации, в понедельник Джонсон намерен провести встречу в Лондоне с представителями следующих государств:

  • Канады,
  • Нидерландов.

Во вторник дипломатический визит намечен из:

  • Чехии,
  • Венгрии,
  • Польши,
  • Словакии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

БОРИС ДЖОНСОН: клоун или хитрец?
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина борис джонсон великобритания
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Последние материалы
Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки
В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"
Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры
Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины
Происходящее на Украине является именно нацизмом
В Татарстане учителя проигнорировали ребёнка с сотрясением мозга и раной рта
Джонсон заявил, что у него "есть план" по Украине из шести пунктов
Солдат ВСУ рассказал, почему сложил оружие: "Потери большие, командир бросил"
Россияне начали получать спам-звонки с призывом о помощи: повышают тревожность
Грузия и Украина окончательно рассорились из-за антироссийских санкций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников