Global Times: США сильно просчитались с санкциями против России

Новые санкции США против России не повлияют на Россию, как рассчитывали в США. По словам китайских аналитиков, промышленность и оборонный сектор российской стороны "не опирается" на Запад и вполне "самодостаточен".

Как подчеркнули авторы статьи в китайском издании Global Times, в нынешней ситуации оборонный комплекс России получит "высококачественную рекламу".

"Поскольку российский оборонный сектор был независимым и не полагался на западные технологии, а использование российского вооружения в реальных боевых действиях может служить высококачественной рекламой, которая привлекает повышенный спрос", — цитирует источники издание.

Кроме того, как отметили аналитики, экономические санкции против Москвы тоже будут не настолько эффективными, как рассчитывали на Западе и Россия сможет их "преодолеть".

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