В США недовольны российским законом о фейках

В США осуждают принятый в России закон об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооружённых силах РФ.

Как заявили в Белом доме, они считают "неприемлемым" уголовное наказание.

"Мы осуждаем принятие Советом Федерации РФ закона, грозящего тюремным заключением сроком до 15 лет журналистам и простым гражданам, которые распространят так называемую "ложную" информацию о бессовестной войне Путина на Украине", — цитирует заявление официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эмили Хорн ТАСС.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что Госдума официально ввела уголовную ответственность за распространение фейковых данных о действиях ВС России. Так, согласно документу, за распространение заведомо ложной информации грозит штраф от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей, либо лишение свободы до трёх лет. В случае подтверждения тяжёлых последствий от опубликованного фейка предусмотрено уголовное наказание от 10 до 15 лет тюрьмы.

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