Зеленский попросил у Илона Маска партию спутниковых станций Starlink

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с американским миллиардером Илоном Маском. По словам главы Незалежной, лидер гиганта SpaceX пообещал Киеву новую партию систем Starlink.

Как подчеркнул Зеленский, оборудование могут поставить уже на следующей неделе.

"Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов", — цитирует сообщение президента Украины РИА Новости.

Как уточнил лидер Незалежной, системы позволят обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету.

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