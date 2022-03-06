Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провёл переговоры с американским миллиардером Илоном Маском. По словам главы Незалежной, лидер гиганта SpaceX пообещал Киеву новую партию систем Starlink.
Как подчеркнул Зеленский, оборудование могут поставить уже на следующей неделе.
"Поговорил с Илоном Маском. Я благодарен ему за поддержку Украину словами и делами. На следующей неделе мы получим ещё одну партию систем Starlink для разрушенных городов", — цитирует сообщение президента Украины РИА Новости.
Как уточнил лидер Незалежной, системы позволят обеспечить Украину доступом к спутниковому интернету.
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Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.
Внешний вид украинского президента и его, мягко говоря, необычная манера разговора во время последней пресс-конференции вызвали массу вопросов у тех, кто это смотрел.