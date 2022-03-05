Американского писателя Стивена Кинга раскритиковали его поклонники после того, как он заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России.
Ранее писатель Линвуд Баркли написал в Twitter, что отказывается продлевать контракты на издание книг в РФ.
"И я тоже", — отметил "король ужасов" Стивен Кинг.
Однако фанаты писателя назвали это решение "чистой воды русофобией".
По словам одного из комментаторов, культура является "товаром первой необходимости, и её нельзя отменять".
Другой интернет-пользователь написал, что западные средства массовой информации вводят в заблуждение свою аудиторию, преподнося "лишь ту часть правды, которая им подходит".
В России у Кинга есть контракт с издательством АСТ. В компании сообщили, что пока не получали от писателя официального отказа от сотрудничества.
Ранее на фоне антироссийских санкций со стороны Запада, вызванных спецоперацией Вооружённых сил РФ на Украине, с российского рынка ушли следующие компании:
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