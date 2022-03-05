Граждане Буркина-Фасо высказались в поддержку России

Жители города Бобо-Диуласо в Буркина-Фасо массово вышли на улицы и устроили митинг в поддержку российской спецоперации на Украине.

Согласно отчетам местной администрации, участниками акции стали около 500 африканцев. Они выразили свою позицию сразу по ряду вопросов.

Прежде всего буркинийцы высказались за "Новое освобождение Африки" от французского неоколонизма. В этом контексте они одобрили работу властей переходного периода и указали на важность вклада Москвы в борьбу черного континента за независимость. События в Мали и Центральноафриканской Республике, которые отстаивают свое право на самостоятельную политику, для жителей Буркина-Фасо стала образцовой.