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Автор Ольга Лебедева

Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС

Мир

Торжество западных пропагандистов, победно трубящих о том, что "весь мир выступает против России", на поверку оказывается очередным фейком. И сегодня уже очевидно, что Вашингтон и Брюссель со своими "удушающими санкциями" оказываются в явном меньшинстве.

Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС

Кто остаётся с Россией

Партнёры по БРИКС — Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

  • Пекин выступил против антироссийских санкций. Кроме того, его власти активно высказывают свою поддержку позиции Москвы.
  • Нью-Дели и Бразилиа не поддержали резолюцию ООН, осуждающую действия РФ.
  • Претория, Кейптаун, Блумфонтейн — три столицы ЮАР — призвали к дипломатическому решению кризиса на Украине.

Страны ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Отказались присоединяться к санкциям Аргентина, Мексика и Турция, а ещё Азербайджан, Грузия и Молдавия. Вообще против их введения выступили Босния и Герцоговина и Сербия. Венгрия же, формально не отказавшись ограничения вводить, вооружать Киев категорически не намерена.

На стороне России выступает почти вся Латинская Америка — Венесуэла, Куба, Мексика и Никарагуа. А ещё Египет, ОАЭ и Сирия.

То есть, если внимательно посмотреть, то большая часть мира как раз-таки и не поддерживает Запад в его борьбе с Россией. И получается, что, заявляя о том, что с ними "весь мир", США и ЕС, мягко говоря, лицемерят.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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