Торжество западных пропагандистов, победно трубящих о том, что "весь мир выступает против России", на поверку оказывается очередным фейком. И сегодня уже очевидно, что Вашингтон и Брюссель со своими "удушающими санкциями" оказываются в явном меньшинстве.
Партнёры по БРИКС — Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
Страны ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Отказались присоединяться к санкциям Аргентина, Мексика и Турция, а ещё Азербайджан, Грузия и Молдавия. Вообще против их введения выступили Босния и Герцоговина и Сербия. Венгрия же, формально не отказавшись ограничения вводить, вооружать Киев категорически не намерена.
На стороне России выступает почти вся Латинская Америка — Венесуэла, Куба, Мексика и Никарагуа. А ещё Египет, ОАЭ и Сирия.
То есть, если внимательно посмотреть, то большая часть мира как раз-таки и не поддерживает Запад в его борьбе с Россией. И получается, что, заявляя о том, что с ними "весь мир", США и ЕС, мягко говоря, лицемерят.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.